In piazza Bega l'ennesimo atto di inciviltà

TERMOLI. "Messaggio per l'incivile che continua a gettare i sacchetti con i rifiuti domestici in questo posto".

È il cartello che è comparso in piazza Bega a Termoli, dove "qualcuno" ha lasciato le buste dell'immondizia.

"I tuoi rifiuti domestici- continua il cartello- vanno conferiti nei contenitori che ti sono stati consegnati, se non li hai ritirati affrettati a chiederli alla ditta Rieco Sud, in modo da poter fare la raccolta differenziata, come fanno tutte le persone civili.

Ti ho già fotografato e ripreso con la telecamera a tua insaputa. Se continui con questo atteggiamento da cafone e ignorante ti denuncio alle autorità e metto la tua foto su tutti i giornali"