L'album della Carrese 2024 di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Colori straordinari catturano l'essenza della Carrese di San Martino in Pensilis, che ieri ha visto disputarsi una delle corse più avvincenti degli ultimi decenni, con la vittoria in rimonta dei Giovani sui Giovanotti.

A immortalare i momenti del pomeriggio del 30 aprile è stato Filippo Cantore, che ringraziamo.

Galleria fotografica