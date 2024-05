Sfilata d'auto d'epoca a Petacciato

Sfilata di macchine d'epoca a Petacciato

PETACCIATO. Sfilata di macchine d'epoca stamani a Petacciato. Un road show organizzato dal club Old Motors Abruzzo, partito da San Salvo, dove c'è stato l'arrivo e l'esposizione statica delle auto in viale Pietravalle, col saluto del vice sindaco reggente, Antonio Di Pardo, appassionato di motori. Spazio anche alla visita guidata al Palazzo Ducale, con aperitivo sul belvedere e consegna dell'omaggio di benvenuto. Un'occasione per ammirare modelli d'antan, ancora rombanti.

Galleria fotografica