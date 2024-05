«Grazie ai volontari della fonte di San Pardo»

LARINO. «Grazie. Come annunciato qualche giorno fa i "Volontari della fonte di San Pardo" hanno riconsegnato alla comunità il giusto decoro al Monumento storico di Larino.

Un grazie da tutta ViviLarino e da tutti i carrieri e cittadini che amano la storia della nostra città. Ribadiamo la necessità di intervenire al più presto, per un restauro del monumento che presenta diverse criticità. "San Pardo gli suggerì, come in una folgorazione divina, di piantare un bastone in terra. Così facendo iniziò a sgorgare acqua che permise ai buoi di abbeverarsi e portare quindi a termine il lungo viaggio.

Tuttora in quel luogo sorge la fonte di San Pardo, a ricordo del leggendario evento».

