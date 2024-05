Biodiversità urbana: caprioli in via dei Salici

TERMOLI. Un video attraverso cui un lettore ci mostra l'essenza della biodiversità, una coppia di caprioli in libertà tra un quartiere e un altro di Termoli, in via dei Salici, zona compresa tra Colle Macchiuzzo e Difesa Grande, nel fazzoletto "cinto" da A14 e Tangenziale.