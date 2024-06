In fila al concerto dei Pooh

Al concerto dei Pooh

TERMOLI. Biglietti esauriti in pochissimo tempo dal lancio del mese di aprile, i quasi 5mila dell'Arena del Mare 42°15°, che stasera ospitano la data zero del tour “Amici X sempre Estate 2024”, che prenderà il via l’11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma e che vedrà i Pooh protagonisti di oltre 20 date nelle location più belle d’Italia.

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico e quello affluito a Termoli non si è certo fatto attendere, in fila già dalle 19 e fors'anche prima a Rio Vivo, per raggiungere l'area dello spettacolo.





Primo di una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

