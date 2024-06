Un avventuroso viaggio alla scoperta del Molise

MOLISE. Domenica, 16 giugno, sport e solidarietà saranno i protagonisti indiscussi dell’avventuroso viaggio, organizzato dal Club Molise Fuoristrada, come prima uscita sociale sul territorio. Gli amici fuoristradisti amano portare avanti programmi solidali fatti di un mix tra divertimento, piacere di stare insieme e conoscenza del territorio e in questa avventura hanno coinvolto le persone con Sindrome di Down del Molise, che a loro volta hanno invitato gli amici di Formia, cui faranno conoscere le bellezze del Molise.

Dalla piazza di Campochiaro partirà la carovana formata da 20 4X4 con a bordo una persona diversamente abile, un accompagnatore e, naturalmente, il “pilota”. La proposta è quella del divertimento e della fruizione del patrimonio ambientale naturalistico per tutti. Sarà questa una iniziativa volta a favorire l’integrazione e la socializzazione, utilizzando lo sport, il tempo libero e l’amore dei fuoristradisti per la natura.

Programma

8:30 appuntamento nella piazza di Campochiaro

9:30 partenza per tour in off-road

10:00 visita guidata all'oasi del WWF per le famiglie accompagnatrici

11:30 fine percorso off-road e visita, con dimostrazione, presso il caseificio "La Fattoria Dell'Oasi"

13:00 grigliata presso località Colle Macchio

15:30 visita all'area faunistica del cervo

17:00 saluti