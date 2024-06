«L'estate non è ancora iniziata e siamo alle solite»

TERMOLI. «L'estate non ancora iniziata e siamo alle solite». Con questa frase che racconta il disagio di chi è alla guida degli autobus della Gtm, ci arriva il primo esempio di parcheggio selvaggio in via Duca degli Abruzzi, con un veicolo che ingombra la corsia di marcia e blocca il transito del pullman del servizio urbano.