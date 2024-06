Via Duca degli Abruzzi, anzi via crucis

TERMOLI. Ci risiamo, a 24 ore di distanza, ancora autobus della Gtm bloccati per le vetture in sosta selvaggia: «Carissimo sindaco... iniziamo anche quest'anno con la via crucis di via Duca Degli Abruzzi. Possibile che noi autisti del trasporto pubblico urbano non abbiamo nessuna tutela e nessuna considerazione? Eppure diamo un servizio essenziale alla collettività», si sfoga la Rsu Cristino Lepore.