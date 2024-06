L'ultimo collegio docenti dell'istituto "Achille Pace" in spiaggia

TERMOLI. Una chiusura "glamour" on the beach per l'istituto comprensivo "Achille Pace", che ha organizzato l'ultimo collegio docenti in un clima tipicamente estivo, facendo calare il sipario sull'anno scolastico 2023-2024 in una location d'eccezione, l'Havana Beach-Music-Fun di Termoli.

La dirigente scolastica Luana Occhionero ha salutato i suoi docenti con una serata speciale.

Galleria fotografica