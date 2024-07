Guasti e ritardi: odissea ferroviaria verso Roma

MOLISE. Odissea ferroviaria, quella che sempre più spesso subisce l'utenza molisana diretta nella capitale (o viceversa).

«Il treno di ieri sera delle 18.23, partito da Venafro per Roma si è fermato dopo Cassino per un guasto sulla linea. Passeggeri inferociti, fermi in una campagna, tra cui mia moglie che doveva portare delle medicine a mia figlia a Roma. Un altro disastro targato Regione Molise», la testimonianza del marito.

Il treno è giunto con due ore di ritardo alla Stazione Termini.

Galleria fotografica