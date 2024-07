Parcheggi selvaggi: la domenica bestiale

TERMOLI. Parcheggi domenicali in stallo. Un gioco di parole, per evidenziare ancora una volta come l'afflusso di turisti e bagnanti sulla costa renderebbe necessaria una programmazione diversa degli spazi, oltretutto ce ne sono, di pertinenza del Demanio, inutilizzati. Riusciamo a recuperare il suolo in modo virtuoso?