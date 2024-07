"Dove parcheggiamo gli scooter?"

TERMOLI. «19 luglio 2024: ennesimo parcheggio scooter occupato come tutti i santi giorni, all'altezza del lido Gabbiano. Controlli zero, fatti solo il sabato e la domenica “a occhi chiusi”. Non se ne può più. I controlli vanno fatti tutti i giorni a tutte le ore. Paghiamo le tasse anche profumatamente ma i servizi in questa città non ci sono. Termoli ormai allo sbando più totale».