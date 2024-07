Luminarie in arrivo al centro

TERMOLI. Da cosa ci si accorge che l'estate sta entrando nel vivo, nel periodo clou, quello definito di alta e altissima stagione?

Beh, a Termoli, fortunatamente viste le presenze, la stagione è decollata da tempo, ma ci riferiamo chiaramente alle luminarie, che oggi sono comparse lungo il corso, installazione work in progress per le 5 settimane più significative, quelle delle feste d'agosto per intenderci, a cominciare da San Basso, in programma tra due fine settimana.

