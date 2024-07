Lo sfogo: «Ci risiamo: auto in sosta sugli stalli per gli scooter»

TERMOLI. Domenica dopo domenica, ma gli abusi sugli stalli degli scooter non mancano, come quelli sul lungomare Nord, all'altezza del lido Gabbiano. Autovetture incuranti degli spazi predisposti per i motocicli, parcheggiano come se non ci fosse... nessuno a multarli.