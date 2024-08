Solito "ingorgo" in via Duca degli Abruzzi

TERMOLI. Appelli alla civiltà nelle soste a vuoto in via Duca degli Abruzzi, poiché c'è sempre chi parcheggia in modo molto creativo, per dirla con un eufemismo.

Solito giro, solito orario, quello dell'autobus Gtm che resta bloccato e stavolta a intervenire è stata la volante del commissariato, che ha aiutato il conducente a fare manovra, mentre nel frattempo sopraggiungeva anche la proprietaria del veicolo che stava sbarrando la strada.

Segnaletica verticale presente, ignorata completamente.