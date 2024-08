Il vandalismo notturno

TERMOLI. L'esercizio di stupidità non si ferma mai. Ultimo esempio, quello di ieri sera, in piazza Sant'Antonio, davanti al centro diocesano Amoris Laetitia. Una delle fioriere adibite ad arredo urbano e anche per lasciare libero l'ingresso è stata divelta. L'unica consolazione, cresce l'indignazione di chi segnala questi episodi. Il senso civico col rovescio della medaglia, chi ce l'ha e chi no.