Folla e afa, in piazza Sant'Antonio soccorso un uomo per un malore

TERMOLI. Presenza straripante di persone ieri in occasione della serata di Ferragosto a Termoli, con un clima mai così afoso in tarda serata e c’è chi, purtroppo, si è sentito male.

Un uomo ha accusato un calo di pressione, mentre era in attesa dei fuochi di mezzanotte in piazza Sant'Antonio, complici il caldo e la calca dei tanti presenti sul piazzale, nulla di grave, per fortuna, è intervenuta l'ambulanza del Sae 112, che ha prestato velocemente le cure del caso.