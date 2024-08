Grosso ramo cade nel parchetto

TERMOLI. Un grosso ramo di pino è caduto nella mattinata di oggi in un parchetto comunale, quello di via Madonna delle Grazie-via Panama. Spavento, soltanto, per fortuna, per chi vi era all'interno intorno alle 11, genitori e bimbi.

Domani il ramo sarà rimosso dalla ditta che cura il verde urbano in città e verranno avviati controlli sullo stato degli alberi presenti nella zona.