Nuovi stalli delimitati sul lungomare Nord

TERMOLI. Una segnalazione accolta, quella della necessità di realizzare uno stallo per disabili sul lungomare Nord, in viale Cristoforo Colombo, a Termoli. Ricavati e delimitati parcheggi con strisce bianche per autovetture e uno per carico e scarico, nei pressi della Farmacia.