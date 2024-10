Albero pericolante in piazza Bega

TERMOLI. Necessaria l'azione dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale di Termoli, a causa delle conseguenze del forte vento di scirocco, anche nel centro cittadino.

In particolare, è stato segnalato un albero pericolante in piazza Melchiorre Bega. La squadra in turno del 115, reduce dall'intervento sulla Sp 168, dove ne era caduto un altro sulla sede stradale, si è portata sul posto, per mettere in sicurezza l'area su cui il fusto si era pericolosamente inclinato, a causa delle raffiche che hanno raggiunto i 74 km/h.