Palo inclinato, sul posto i Vigili del fuoco

TERMOLI. Nuovo intervento dei Vigili del fuoco in una giornata infinita a causa delle conseguenze del forte vento che ha spazzato il litorale.

Nella tarda serata di ieri, dopo un primo sopralluogo degli agenti del commissariato di Polizia di via Cina, la squadra del 115 si è recata nella zona tra viale Padre Pio e via delle Acacie, per un palo che si era inclinato.