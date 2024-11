«Ami abbandonati e gabbiani feriti»

Il gabbiano sulla spiaggia Nord di Termoli

TERMOLI. Ami da pesca gettati liberamente nell'ambiente, con rischio per la fauna.

È quanto ha voluto segnalarci una nostra lettrice, che sovente trascorre a Termoli parte del suo tempo, la signora Luisa Napolitano, che avemmo occasione di conoscere per la vicenda della pulizia dell'arenile libero nell'estate 2023. Assieme a una sua amica ha tentato di soccorrere un gabbiano che aveva una zampa infilata in uno degli ami abbandonati, prodigandosi a chiamare anche le autorità competenti.

«Purtroppo il gabbiano è volato via, con grande fatica. Questo episodio è uno degli esempi per denunciare la massa di pescatori che non si preoccupa minimamente di lasciare le spiagge pulite da ami e fili. Il mio cane, nel giugno scorso, ha ingoiato un amo con esca, portato a Pescara in una clinica, è riuscita a sopravvivere fortunatamente senza danno».