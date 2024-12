Coppie di Iris Sacro a Pantano Basso

TERMOLI. Segnalazione fotografica, da vero "inviato speciale", dizione con cui identifichiamo i nostri lettori-reporter, dalla periferia Sud della città.

«Da diversi giorni, sulla statale all'altezza di Pantano Basso, ci sono due coppie di Iris Sacro, originario dell'Africa subsahariana, in Iraq e anticamente in Egitto, paese in cui adesso è praticamente estinto, dove era venerato come simbolo del dio Thot».

