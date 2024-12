La furia del mare alla Vigilia di Natale

TERMOLI. Grazie alle immagini scattate da Filippo Cantore catturata la forza del mare in questa Vigilia di Natale.

Mareggiate che aggiungono un tocco di suggestione e fascino alla celebrazione nelle località costiere. Questo fenomeno naturale, con le onde che si infrangono violentemente contro le scogliere o le spiagge, crea un'atmosfera unica, quasi mistica.

Per chi vive o visita luoghi di mare durante le festività, le mareggiate possono rappresentare un momento di connessione profonda con la natura, quasi un richiamo alla forza e all'imprevedibilità degli elementi, in netto contrasto con il calore e l'intimità della festa in famiglia.

Galleria fotografica