Tra cassa integrazione e contratti di solidarietà, «Tredicesime ridotte alla Fca»

TERMOLI. Da sempre antagonisti, i sindacalisti dell’Usb Lavoro privato non hanno celebrato affatto le prospettive emerse a fine anno sullo stabilimento Fca, ma con la combattiva Stefania Fantauzzi rivendicano altro, sotto l’insegna dello slogan poco natalizio “Oltre al danno, la beffa!” «Arrivati agli sgoccioli di questo anno già per tutti tanto difficile, ed in un momento così buio per le economie di tutte le famiglie, non può sfuggirci l’amara riflessione, oltre che sul danno, anche sulla “beffa”… Ci sono lavoratori della Fca che dopo aver già subito insieme alle loro famiglie, le privazioni dovute alla cassa integrazione, si trovano a percepire un’irrisoria 13esima mensilità. Sono appunto le famiglie di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che sono stati lasciati a casa, e non per loro scelta, bensì per motivi produttivi; inizialmente in cassa di solidarietà, poi in cassa Covid.Queste stesse lavoratrici e lavoratori, sempre non per colpa loro, non hanno maturato neppure i ratei per il Tfr, per le maggiorazioni, e per le ferie! Ma non dovremmo poi essere considerati e trattati tutti allo stesso modo?!

Riteniamo ingiusto che il padrone, al contrario nostro, abbia comunque continuato a guadagnare indifferente!

Per questo motivo, come Usb, già ai tempi degli accordi per la cassa di solidarietà per crisi di vendite, chiedemmo con forza l’integrazione ai salari, e la rotazione, arrivando a “scomodare”, la Regione Molise, sorda da questo orecchio al pari del Padrone!

Noi non abbiamo alcuna responsabilità né per il Covid, né ancora prima, per i mancati investimentida parte della Fiat, che rendono poco vendibili le nostre auto vetuste!

Come se non bastasse grazie alla “nostra“ magnanimità, e a quella di chi scegliamo (o non scegliamo lasciando decidere liberamente altri sul nostro futuro, e lasciando tutto così com’è!) come rappresentanti dei nostri diritti di lavoratricie di lavoratori, abbiamo regalato al Padrone anche i soldi delle nostre assemblee retribuite.

Infatti peggio che negli ultimi anni, dove pure accadeva, quest’anno abbiamo lavorato per tutte e 10 le ore spettanti pro capite di assemblea... moltiplicando per 2600 lavoratori, fate voi i conti di quanto abbiamo lasciato incassare a scapito nostro! Ci chiediamo tra l’altro: “ma anche quest’anno i firmatari di questo sporco accordo col padrone, non hanno nulla da dire, nulla da spiegare, nessuna domanda, dubbio, timore, difficoltà di nessuno dei lavoratori Fca a cui rispondere?!

Per questo, e non perché intendiamo rinunciare all’importante diritto, chiediamo con forza il risarcimento di queste ore non fruite! Con la promessa che se non ci verranno pagate adiremo per vie legali!…

Siamo fermamente convinti dell’importanza del diritto sancito, del poterci riunire in assemblea per sapere e per discutere delle decisioni che riguardano i nostri stipendi, la nostra occupazione, il nostro futuro!

Riteniamo altrettanto giusto che quanto ci è stato impedito ci venga restituito immediatamente.

Nessuno intenda che si possa pensare monetizzabile questo fondamentale strumento dei lavoratori! Proprio perché dobbiamo impedire che l’abitudine si consolidi, pretendiamo il risarcimento per l’annoprecedente.

A quello che ci toglie già il padrone, i sindacati hanno tolto anche questo! E lo hanno tolto dalle nostre tavole Natalizie. Usb avrebbe voluto un Natale migliore per tutti. Care lavoratrici e lavoratori: Evidentemente scegliete chi rappresenta i diritti sbagliati, non vostri.... Per avere anni migliori, iniziate a cambiare qualcosa!»