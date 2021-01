Stabilimento Fca, prorogata la cassa integrazione Covid fino al 28 marzo

TERMOLI. La Fim-Cisl, attraverso la propria Rsa, rende noto che martedì scorso, la direzione Aziendale dello stabilimento Fca di Termoli ha comunicato, visto il persistere dell’emergenza Covid, la proroga degli ammortizzatori sociali e la momentanea contrazione di mercato, che per l’Unità Motori procederà al ricorso della Cigo Covid nel periodo che va dal 4 gennaio al 28 marzo 2021. La riduzione dell’attività lavorativa interessa 1473 operai e 200 quadri/ impiegati. Nel periodo su indicato verrà comandato a lavoro il personale necessario in base alle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali. Con l’occasione, la speranza di potervi augurare un buon rientro a lavoro, e che questo 2021 sia per tutti noi un anno di riscatto.