Stellantis chiude in vetta tra le vendite di auto in Europa nel primo trimestre 2021

TERMOLI. In attesa delle comunicazioni formali del prossimo 5 maggio, Stellantis conquista, con una quota complessiva di mercato del 23,6%, il vertice delle vendite globali europee fra autovetture e veicoli commerciali leggeri nel primo trimestre dell'anno. «In un contesto di crescita moderata del mercato europeo del 3,8% i risultati di Stellantis sono decisamente migliori, registrando un incremento delle vendite del 10,8% anno su anno, un numero di veicoli immatricolati pari a 854.151 su un totale di 3.619.749 veicoli nel mercato europeo e una performance complessivamente positiva per l'intera gamma di marchi», sottolinea l'azienda. Nonostante i risultati positivi delle vendite Stellantis ha chiuso negativamente la giornata a Piazza Affari con un calo del 3,8%.

La Peugeot 208 guida la classifica europea dei 'Top Ten' che vede la presenza anche di altri modelli di Stellantis: la Citroen C3 e la Peugeot 2008. Nel segmento delle City Cars (segmento A), la Fiat Panda e la Nuova 500 continuano a dominare il mercato con oltre il 38% di quota. Inoltre, sulla via dell'elettrificazione del mercato europeo, la Peugeot 208 e la Nuova Fiat 500 sono nella 'Top 3' delle vetture elettrificate nella loro rispettiva categoria.

«I principali fattori che hanno contribuito al raggiungimento di questo eccellente risultato, collocando Stellantis come primo produttore europeo nel primo trimestre 2021, a soli tre mesi dalla sua nascita, sono il grande lavoro di squadra e la dedizione di tutte le persone di Stellantis e, secondo, un eccellente portafoglio di marchi che offre una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti», afferma Maxime Picat, chief operating officer Enlarged Europa. La crescita del gruppo guidato da Carlos Tavares interessa quasi tutti i principali Paesi, tra cui l'Austria (+22,1%), la Francia (+17,6%), la Germania (+4,3%), l'Italia (+27,2%), con Stellantis leader di mercato in Belgio (con una quota del 25,2%), Francia (37,7%), Grecia (28,8%), Italia (41,3%), Lituania (40,7%), Portogallo (34,3%), Spagna (28,9%) ed Ungheria (16,9%).

Stellantis ha registrato risultati positivi anche nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 34,3% e con oltre 184.000 veicoli immatricolati nel primo trimestre.