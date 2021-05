Guala Closures, nuovi vertici: Gabriele Del Torchio nuovo presidente e amministratore delegato

TERMOLI. Novità al vertice di uno dei gruppi più importanti presenti al nucleo industriale di Termoli. Parliamo della Guala Closures, che ha visto il Consiglio di Amministrazione nominare il dottor Gabriele Del Torchio quale presidente e amministratore delegato.

Al termine dell’Assemblea degli azionisti di Guala Closures S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il precedente presidente e amministratore Delegato della Società, ingegner Marco Giovannini, per il lavoro e l’impegno profuso nel corso dei lunghi anni alla guida della Società, nel corso dei quali Guala Closures è diventata una azienda leader a livello mondiale. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo ai Consiglieri Marina Brogi, Chiara Palmieri e Raffaella Viscardi la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui: (i) all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 (il “Tuf”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all’articolo 2 del codice di corporate governance delle società quotate, cui la Società aderisce (il “Codice di Corporate Governance”). Pertanto, 3 (tre) amministratori su 9 (nove) si qualificano come indipendenti ai sensi delle disposizioni del Tuf e del Codice di Corporate Governance. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato i seguenti comitati endo-consiliari: comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, al quale sono altresì state attribuite le funzioni di comitato parti correlate, composto dai Consiglieri Marina Brogi (Presidente), Chiara Palmieri e Raffaella Viscardi, tutti non esecutivi e indipendenti; Comitato Remunerazioni e Nomine, composto dai Consiglieri Chiara Palmieri (Presidente), Marina Brogi e Dante Razzano, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.850 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e una commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende oltre 17,3 miliardi di chiusure annue ed un fatturato 2020 pari ad Euro 572 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande. Dall’agosto 2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019 all’interno dell’indice FTSE Italia Mid Cap.