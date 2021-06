CAMPOBASSO. Blocco dei licenziamenti. anche in Molise il dibattito prosegue, si fa sempre più infuocato e andrebbe declinato su ogni singolo territorio.

Provvedimento contenuto nel Decreto Sostegni Bis, in base al quale lo stop resta per tutte le imprese fino al 30 giugno, per le aziende che utilizzano il Fis o la cassa in deroga fino al 30 ottobre, per le altre (industria ed edilizia) solo se chiedono la cassa ordinaria dal primo luglio e per tutta la durata della Cig, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021. In cambio, c’è l’esonero dal contributo addizionale.

Dall’Unione Europea una bocciatura che ancora brucia: è controproducente e discrimina i precari. Per l’economista Tito Boeri – ex numero uno di Inps – chi vuole il blocco dei licenziamenti vuole il male dei lavoratori.

La pensano diversamente i sindacati. La leader della Uil Tecla Boccardo invoca il blocco dei licenziamenti fino alla fine dello stato d’emergenza perché il Molise rischia grosso e non se lo può permettere