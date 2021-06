Sciopero alla Isringhausen di San Salvo e per mancanza pezzi si ferma la Sevel

SAN SALVO. A seguito di uno sciopero indetto dalla Uilm presso la Isringhausen di San Salvo scatta il fermo produttivo in Sevel per mancanza di pezzi. L'attività lavorativa è stata sospesa sul secondo turno dell' 8 giugno 2021 causa approvvigionamento di materiale e potrebbe prolungarsi anche per gli altri turni di lavoro.

"La Uilm è in sciopero alla Isringhausen di San Salvo da venerdì 4 giugno perché l’azienda ha fatto un provvedimento disciplinare con la sospensione cautelare ad una Rsu della Uilm. Nei fatti la Isringhausen stava procedendo con il licenziamento del nostro delegato e per questa ragione abbiamo dichiarato sciopero ad oltranza. In giornata dovranno darci una risposta per sbloccare lo sciopero. Per quanto sopra esposto e per la mancata fornitura di componenti, la Sevel si ferma sul secondo turno di oggi."

A dichiararlo è Achille Di Sciulllo della Segreterai Uilm Chieti Pescara.