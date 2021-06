Fermento nel mondo della pesca, la risposta di Toma agli armatori termolesi

TERMOLI. Se il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha preso parte di persona alla manifestazione di protesta di ieri mattina al porto di Termoli, dopo l’invito ricevuto, a farsi vivo, con una lettera, inviata allo stesso Guidotti e anche ad Agostino De Fenza, è stato il Governatore del Molise, Donato Toma: «Faccio seguito al vostro invito a prendere parte alla manifestazione organizzata a sostegno del settore della pesca. Non potrò partecipare, ma Vi assicuro che ho fatto mie le preoccupazioni della categoria già nello scorso mese di marzo quando, a seguito di una segnalazione del problema, da parte di alcune sigle sindacali, ho inviato una nota al Ministro Stefano Patuanelli al fine di sottoporre alla Sua attenzione la grave problematica. Il Ministro mi ha risposto con la nota che allego alla presente. Ritenendo che il comparto rappresenti un tassello fondamentale della nostra economia, resto disponibile all’interlocuzione con le associazioni locali della pesca e con il Governo».

Patuanelli, che proprio dal dicastero di via XX settembre aveva riscontrato la missiva di Toma. «Egregio Presidente, ho letto con attenzione la nota delle organizzazioni sindacali in ordine alle giornate di fermo della pesca a strascico per il 2021, ed esprimo la mia solidarietà per il difficilissimo momento che le imprese di pesca stanno attraversando, momento che accomuna tutti. la Nazione. Infatti, come da Lei ben evidenziato, l'emergenza Covid-19 ha creato condizioni di mercato non favorevoli anche per questo settore.

L'Amministrazione che rappresento è cosciente che le marinerie di tutta Italia sentono il bisogno di misure che accompagnino e sostengano le imprese di pesca in questo momento di difficoltà.

Per questo motivo, pur non potendo intervenire sulla questione specifica, essendo il decreto direttoriale n. 8941 dell'Il gennaio 2021 applicazione necessaria degli obblighi di derivazione europea (da ultimo confermati con il Regolamento (UE) n. 90/2021 del 28 gennaio 2021), profonderò il massimo impegno e particolare attenzione nel cercare di porre in essere tutte le iniziative necessarie per far ripartire nel modo migliore e con la maggiore rapidità ed efficacia possibili l'economia collegata al settore della pesca. Inoltre, intendo rassicurarLa che questa Amministrazione si farà promotrice e adotterà ogni possibile iniziativa di sostegno consentita dalla normativa vigente in materia in favore delle imprese di pesca destinatarie degli effetti del Decreto direttoriale in argomento».