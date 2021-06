TERMOLI. “Zero morti sul lavoro”. E’ l’obiettivo a cui tutti tendono, ma nella Uil l’hanno messo nero su bianco, come motto e come sfida. Perseguendo questo traguardo, che purtroppo per ora è utopia pura, visto quanto avviene, i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, Salute ed Ambiente (Rlssa) della regione Molise, appartenenti alla Uiltec, si sono riuniti a Termoli, presso la sala conferenze del lido “Cala Sveva” per un corso propedeutico alla loro funzione e sui problemi che giornalmente affrontano, sui posti di lavoro. Il corso è stato tenuto dal professor Marco Lupi, responsabile della Uiltec nazionale per la formazione e dal referente regionale dei Rlssa, Alessandro Petriella, alla presenza del segretario generale della Uiltec Molise, Carlo Scarati che, rappresentando i temi della prossima manifestazione di Bari ha ribadito l’impegno della Uiltec per la sicurezza. «Noi come categoria siamo impegnati da sempre sulla sicurezza, questo è un corso collegato alla campagna “Zero morti sul lavoro”, la sensibilizzazione e l’impegno di ogni delegato, di ogni dirigente, di ogni Rsu-Rls, che deve svolgere nella propria attività per migliorare la propria attività di prevenzione. Perché i numeri che abbiamo in Italia sono molto critici. La nostra campagna è stata promossa a cavallo tra 2020 e 2021 perché immaginavamo che con la ripresa delle attività industriali i numeri dei decessi sul lavoro sarebbero cresciuti e purtroppo così è stato. Cala l’attenzione, c’è la volontà di riprendere tutte le attività produttive, e molte volte, pur di riprendere, quella che si riduce è l’attenzione sulla sicurezza. Noi, invece, vogliamo la massima attenzione, ma i dati che sono sotto gli occhi di tutti vanno nella direzione opposta, che certo non auspicavamo, ma che avevamo preventivato», ha sottolineato Lupi. Tra gli stimoli, quello di procedere a maggiore coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in siti industriali dove sono presenti più stabilimenti e i rischi derivanti dalle attività del singolo Plant potrebbero avere conseguenze anche per gli altri.

«Con lo scambio di esperienze, di informazioni, di accordi positivi e criticità, possiamo migliorare la situazione. Il coordinamento tra gli Rls è fondamentale, così come lo scambio di notizie, e rappresenta una crescita continua nella cultura della prevenzione. Altrimenti faremmo fatica ad avere minori infortuni, incidenti e vittime nei luoghi di lavoro, che rappresenta il nostro vero obiettivo. Inoltre, abbiamo un testo unico, il decreto legislativo 81, che è fatto molto bene. Il vero problema è la sua applicazione e noi spingiamo le istituzioni a far sì che il suo contenuto si traduca nella prassi operativa e venga rispettato anche nel coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti».

Non viene fatto mistero che mancano anche controlli da parte dei nuclei dell’Ispettorato del lavoro e delle Asl. Scarati ha calato l’attenzione della mattinata sul territorio. «E’ stata una giornata dove abbiamo messo al centro la sicurezza, da sempre sia i delegati che i lavoratori iscritti alla Uiltec hanno una formazione importante nei siti di riferimento – sottolinea Carlo Scarati, segretario regionale in Molise – chiaramente dobbiamo lavorare affinché questi potenziali problemi non insorgano mai. Facendo riferimento al polo chimico termolese, al netto anche delle informazioni a volte fuorvianti che vengono dirottate sull’opinione pubblica, ingenerando anche preoccupazioni immotivate, possiamo dire che per il territorio è stato un approdo importante, per qualità di stabilimenti e lavoratori, ma noi siamo qui per inseguire il cosiddetto rischio zero. La ricchezza in termini di reddito e valore aggiunto non deve però essere mai messa davanti alla sicurezza. Abbiamo voluto anche ricordare Saverio Mascilongo, amico e dirigente sindacale che il Covid ci ha portato via. E’ stato un momento molto toccante, poiché si è vista la compattezza di questo gruppo. Quando ha subito questo dramma, tutti noi ci siamo messi a disposizione, come peraltro avviene sempre tra italiani. Il tema grosso, che ci lascia l’amaro in bocca, è che con una gestione più attenta e intelligente nella prima ondata della pandemia, il Molise avrebbe potuto pagare un dazio minore in quanto a lutti e sofferenze. In percentuali sugli abitanti siamo stati la regione col numero maggiore di decessi e tra questi, purtroppo, anche Saverio Mascilongo. Il nostro ruolo ci impone severe riflessioni, il nostro approccio va modificato, siamo un popolo capace di lavorare benissimo in emergenza, ma dobbiamo mutuare, ad esempio dai tedeschi, la capacità di anticipare il problema».