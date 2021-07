Diritto e processo tributario, continua la partnership formativa tra Ordine forense e Studio Cataldi

LARINO. A distanza di pochi giorni dal varo della Scuola forense frentana, non si ferma l’attività di aggiornamento professionale degli avvocati per mano del consiglio dell’ordine di Larino. Giovedì scorso, a Termoli, nella sede del lido balneare termolese Cala Sveva, è stato organizzato un nuovo evento targato Studio Cataldi, in materia di diritto e processo tributario. Focus su attualità, evoluzione ed etica. Intervenuti Roberto Cataldi, Direttore dello Studio Cataldi; Paolo Maria Storani, suo vice. Il giudice Vncenzo Di Giacomo, presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso e Oreste Campopiano, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino. Le relazioni sono state affidate Lucio Luciotti, Consigliere della Corte di Cassazione "L'etica del tributo tra dovere del contribuente e funzione fiscale"; Concetta Ricci, Associato di diritto tributario presso l'Università degli Studi del Molise "L'efficacia espansiva del giudicato nel processo tributario"; Giuseppe Biscardi, Docente presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli "Processo penale tributario e bis in idem"; Ilaria Corridoi* Avvocato tributarista del Foro di Macerata "L'abuso del diritto nel sistema tributario"; Michele Ventresca, Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino "Le spese legali nella mediazione tributaria".

A moderare e introdurre i vari contributi Michele Urbano, segretario del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino e Micaela Bruno Consigliera delegata alla formazione del Coa frentano. Per la partecipazione all'evento era previsto il riconoscimento di 4 crediti formativi.

Campopiano ha accennato alla istituzione della scuola forense, con la Bruno che ancora una volta ha ringraziato il Consiglio tutto per i risultati raggiunti e Michele Urbano ha ringraziato la collega per l'impegno profuso, visto l’incarico da neo direttore della Scuola forense frentana.