Futuro produttivo e contratti di solidarietà, Fiom: a settembre confronto con Stellantis

TERMOLI. Nell'incontro avuto allo stabilimento Stellantis ieri pomeriggio, c'è chi ha provato a spostare il tiro anche sulla prospettiva della Gigafactory, è stata la Fiom-Cgi, come ha precisato il segretario regionale, Giuseppe Tarantino: «Nell'incontro di lunedì abbiamo chiesto all'azienda informazioni circa dettagli del progetto della Gigafactory e della situazione attuale aziendale. Sul progetto della Gigafactory l'azienda non ha notizie in merito alle richieste sindacali avanzate, pertanto, come riportato nell'accordo, ci sarà un incontro a settembre ove mai ci fossero aggiornamenti in merito. Per la situazione attuale, l'azienda ci ha comunicato che alla scadenza del 23 settembre dei contratti di solidarietà, rientreranno tutti i lavoratori. Verificheremo a settembre le dichiarazioni aziendali. Quindi l'incontro per i prepensionamenti è servito anche per discutere sulla situazione aziendale».