Focus Fismic su Fca: «Esuberi e dismissioni paventati solo da chi non conosce la nostra realtà»

TERMOLI. Nello stesso giorno dello sciopero di due ore dei metalmeccanici in Molise, più che una coincidenza, a riunirsi è stato il direttivo provinciale della Fismic-Confsal, sigla che non ha aderito alla protesta nazionale che caratterizza l’ultima decade abbondante di luglio, dal 19 al 31. In discussione, sotto il coordinamento del segretario provinciale Giovanni Mercogliano, proprio la questione legata alle prospettive dell’impianto produttivo di Rivolta del Re, al centro della campagna di stampa nazionale dopo l’annuncio della scelta di allocarvi la Gigafactory italiana.

«Il direttivo ritiene che l’impianto della Gigafactory nello stabilimento di Termoli per la fabbricazione delle batterie per Stellantis è un’opportunità che potrà dare nuovo sviluppo e lavoro per i prossimi anni. Inoltre potrebbe essere l’occasione giusta per il territorio per potenziare le infrastrutture, quali ad esempio reti stradali e ferroviarie ad alta velocità, indispensabili per rendere più appetibile a nuovi investimenti il nucleo industriale del Basso Molise. Sarà compito delle istituzioni crearne i presupposti… Stigmatizziamo invece chi dichiara previsioni di dismissioni e presunti esuberi, personaggi che confermano ancora una volta di non conoscere la realtà e le potenzialità dello stabilimento di Termoli.

A tal proposito il recente accordo per gli scivoli pensionistici sottoscritto da tutte le sigle sindacali, ma letto criticamente sempre dai “soliti”, non va confuso con esuberi ma come strumento volontario e ciclico per l’accompagnamento alla pensione. Si è discusso anche dei protocolli aziendali per la salute e la sicurezza stipulati nel 2020 e della necessità di aggiornarli alla nuova situazione che presenta condizioni potenzialmente positive e, affrontare in maniera laica e priva di pregiudizi la spinosa questione della copresenza nei luoghi di lavoro, di lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale e quelli che ancora non lo hanno fatto. I lavoratori vaccinati hanno il diritto di proteggere la loro libertà contro la recrudescenza del virus e, la loro libertà non è meno importante della libertà dei singoli che scelgono di non vaccinarsi. La Fismic-Confsal continua a ritenere che la soluzione passi esclusivamente per la massima diffusione dei vaccini a tutta la popolazione».