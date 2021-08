«Non si può lavorare per 300 euro al mese», dipendenti delle pulizie pronti allo sciopero

TERMOLI. I lavoratori che svolgono le pulizie nei locali comunali pronti allo sciopero. Mobilitazione di 3 ore ieri mattina. «Sono due proteste in tre mesi sotto al municipio di Termoli, la prima due mesi fa. Con un cambio di appalto nel servizio di pulizie dei locali comunali la nuova ditta cos’ha fatto? – riferisce Giuseppe Miranda della Uiltucs Molise – Ha messo subito le mani in tasca ai lavoratori, riducendo le ore in maniera spaventosa e indecente. Dopo questo secondo sit-in e la mancata risposta dell’amministrazione comunale proclameremo sciopero». Sono 14 i dipendenti ora a libro paga della Lucente Spa. «Se non si dovesse sbloccare la vertenza, convocheremo l’azienda davanti all’Ispettorato del lavoro, poiché non abbiamo firmato alcun verbale di accordo per il comma b, anziché quello a che loro ci hanno dichiarato e con cui hanno giustificato la decurtazione degli orari. Non ci sono proprio le base sulla possibilità di dimostrarci il miglioramento avuto attraverso la meccanizzazione delle pulizie. Con l’azienda abbiamo fatto diversi incontri, ma ci ha sempre chiuso la porta in faccia e non c’è stata alcuna apertura». Sempre in casa Uiltucs, Pasquale Guarracino ribadisce come non si intravedono spiragli all’orizzonte, «Nonostante gli impegni assunti dal Comune di Termoli e da parte dell’assessore Silvana Ciciola, che aveva ricevuto mandato dal sindaco per trovare soluzioni a strettissimo giro. Questo non è avvenuto, anche perché non risponde nemmeno più». Guarracino riavvolge il nastro all’indietro: «Questa è stata una gara d’appalto sbagliata con un capitolato sbagliato e l’errore di aggiudicare la commessa. Parliamo di maestranze che lavorano a 250-300 euro al mese e tengono puliti gli uffici dei dirigenti che hanno sbagliato la gara d’appalto». Per Daniele Capuano della Filcams-Cgil, «E’ tutto paradossale, si parte da un progetto di qualità e si accetta poi un massimo ribasso del 40%. Non dobbiamo sottovalutare che loro puliscono gli uffici dove ci sono dipendenti e cittadini che vi si recano, ma soprattutto le scuole, la ludoteca, dove ci sono i bambini. Siamo ancora alle prese con la pandemia e c’è bisogno di applicare e utilizzare i dispositivi di sicurezza, l’igienizzazione degli ambienti dovrebbe essere un elemento di massima sicurezza, ma ora andiamo incontro alla riapertura in queste condizioni». Per Stefano Murazzo della Fisascat-Cisl: «Noi rimaniamo basiti dall’immobilismo dell’amministrazione comunale, siamo di fronte a redditi bassi con lavori importanti, perché l’igiene, specie in questo contesto, è fondamentale. La dignità dei lavoratori è stata lesa e noi pretendiamo che venga ristorata».