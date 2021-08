Usb contro il nuovo corso di Stellantis: «Utili alle stelle e dipendenti a casa»

TERMOLI. Non convince l’Usb Lavoro Privato e la rappresentanza di fabbrica a Termoli il nuovo corso di Stellantis, che «Va benissimo e guadagna, dicono le borse. Contemporaneamente è altrettanto vero che il nuovo gruppo ha dichiarato un esubero di decine di migliaia dei nostri posti di lavoro su tutto il territorio Nazionale. Ecco svelata la fonte del guadagno!!!

Siamo ad un punto cruciale, non solo per il gruppo Stellantis, ma per tutto il paese. Tutto il settore metalmeccanico in Italia, è al collasso. Chiudono GKN e tante fabbriche in maniera brutale. Il settore metalmeccanico, che crea gran parte dei posti di lavoro dipendente in Italia, è direttamente o indirettamente (comunque strettamente) collegato alle produzioni della EX Fabbrica -una volta, tutta!- Italiana di automobili di Torino. Almeno per l’80%!!

Due ore di sciopero con così poco preavviso senza il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali (anche quelle che “non piacciono” al Padrone!!), ci sono sembrate, non solo “controproducenti”, bensì funzionali del non volerlo fare. Vorremmo porre l’attenzione sul fatto che GKN e tutte le altre sono, non un caso isolato, ma effetto del ridimensionamento degli stabilimenti Fiat, perché sono nostri fornitori. Se il merito del problema è fin troppo chiaro, non vorremmo che passasse il metodo, quello dei licenziamenti di massa, senza neppure il ricorso agli ammortizzatori sociali.

E che non si finga oltre di non comprendere quel che è ovvio da sempre: il passaggio a Stellantis, rappresenta l’approdo di un processo avviato da Marchionne, avente come obiettivo un importante ridimensionamento delle nostre fabbriche, attraverso dismissioni e delocalizzazioni delle produzioni di vetture.

Già prima, ed a prescindere dal covid e dalla fusione con PSA, quel che si è perseguito, è stato monetizzare i capitali della famiglia Agnelli e del gruppo Exor, dal settore auto su altri investimenti, prevalentemente di servizi.

Acquirenti dell’ultimo “pezzo auto”: i francesi di Psa.

Neppure l’annuncio della scelta di Termoli come sede dell’unico polo produttivo di batterie per le auto elettriche, è riuscito a spostare il numero delle persone in esubero che pare ammontino a 1000 e forse più! D’altronde: si annunciano esuberi in tutti gli stabilimenti d’Italia per decine di migliaia di persone a fronte della promessa di soli 1000 posti di lavoro nel nostro Stabilimento per la Gigafactory!

Tutto questo è stato possibile grazie all’esclusione dalle fabbriche fiat di ogni sindacato che provasse ad opporsi ai dictat del Ccsl. Era il 2010 e nessuno lo ritenne importante o antidemocratico. Ma c’è sempre tempo finché c’è vita.

Nell’ultima riunione, quella in cui hanno partecipato i sindacati confederali tutti compresa la Fiom come non accadeva da prima del 2010, non si è propriamente detto che va tutto bene!

La dirigenza aziendale ha infatti confermato soltanto che riprenderà tutti al 30 settembre, cioè giorno in cui finisce la cassa di solidarietà.

Da quel momento, l’azienda farà le dovute sottrazioni, e dagli esuberi, escluderà:

Sicuramente le persone andate via anche grazie a questa ultima ondata di incentivi; magari “lascerà fuori” quelli mandati in trasferta (come già accaduto in passato), in Sevel, a Mirafiori , in Francia etc,, ….

Sempre nell’ottica del risparmio e del ridimensionamento, continuerà probabilmente a togliere gli appalti ai servizi, rimettendoci a lavorare noi dipendenti. Bagni chiusi, secchi dell’ immondizia eliminati, mensa sempre meno fruita, giardinieri licenziati, meno gente sugli impianti, appalti tolti ai magazzini esterni, …. Significa meno persone che lavorano. Significa meno famiglie che spendono.

Dopodiché, fondamentalmente ci è parso di capire che, la dirigenza aziendale aspetta un nuovo ammortizzatore sociale, piuttosto che una nuova formula di prepensionamento in sostituzione della quota 100, per toglierne un’altra manciata, e rifare nuovamente i conteggi delle persone che non servono.

Non si è fatto altro che spostare di qualche mese il problema…. Per poi iniziare un processo che conduca entro 4 o 5 anni, ad avere da 2500 circa dipendenti a 1000. E nessuno si illuda: potrebbe essere che, licenzi prima tutti e che nel 2025/26, ne riassuma altri per la nuova fabbrica. D’altronde non sappiamo nulla che somigli minimamente ad un impegno industriale chiaro, e neppure cosa voglia dire nei fatti “riconversione totale”. Certo è che gli ammortizzatori sociali per come sono, non sarebbero capaci di accompagnarci fino a quella data. Lacrime e sangue. Per i dipendenti fiat e per tutte le attività del territorio.

Ci eravamo illusi che il termine “unitario” evocato dalla Cgil nell’unica assemblea di stabilimento di quest’anno. riferendosi all’esigenza di affrontare in maniera unitaria un problema comune a tutti, fosse sintomo di un vero cambiamento.

Invece non sono unitarie le riunioni in palazzina. Non è stata unitaria l’indizione di sciopero, né la condivisione di un documento politico.

Non solo non ci vuole il padrone, ma sono gli altri sindacati a non volerci accanto a rappresentare gli interessi dei lavoratori di Termoli!! Così si escludono tutti i lavoratori che la pensano diversamente.

È grave che il discrimine sia compiuto dalla dirigenza aziendale, ma è inaccettabile che venga avallato anche dalla politica e dai sindacati confederali.

Ma va bene così, perché prima di dire unitario, abbiamo bisogno di chiarire in anticipo su “quali posizioni”!

L’Unità che ci serve, deve volere un sindacato nella forma e nella sostanza alternativo a quello che ha rappresentato i lavoratori della fiat fino ad ora, visto l’epilogo!

“Salari tedeschi e piena occupazione” sponsorizzavano” a gran voce i firmatari per conto del padrone già nel 2010, mentre chiedevano a noi lavoratori ogni genere di sacrificio (tagli ai salari, mancato pagamento della carenza, abolizione della 14esima, ritmi pazzeschi e lavoro anche di domenica, etc….!!!), e soprattutto mentre accettavano tacitamente di lasciare smantellare il settore “auto utilitarie”, che in Italia era quello che ci dava più posti di lavoro!!!!

Quel che intendono fare, è diventare tutti come i sindacati firmatari e come voleva e vuole il Ccsl.

Per cui vi chiediamo di distinguere tra sindacato unitario e unico! Perché qui si vuole un sindacato con un unico pensiero: quello del padrone».

Poi, prosegue: «

Vorremmo far notare che Cgil, Cisl e Uil, tra il silenzio assoluto di alcune, e le poche chiacchiere in assemblea dell’altra, non hanno in alcun modo proposto una linea sul da farsi rispetto alla catastrofe che ci sta investendo.

La Usb, chiede urgentemente l’attenzionamento di tutte le Istituzioni, i Partiti, i Sindacati e di tutta la Società Civile, sul futuro occupazionale e sugli investimenti dedicati al sito produttivo Stellantis di Termoli, che sia solo l’inizio di un percorso congiunto nell’intento comune di salvaguardare l’occupazione, attraverso la creazione di un indotto, e riconvertendo i tal senso le attività in sofferenza.

Chiediamo un fronte davvero unitario. Perché per decidere è giusto che ci sia chiunque! Che sia intorno ai tavoli di trattativa, che sia per protestare o per scioperare, o per qualsiasi cosa decidiamo di fare, ma in questo momento dobbiamo stare tutti intorno al problema della chiusura/ridimensionamento dello stabilimento!

Il padrone non ha voluto chi la pensasse diversamente, ma i sindacati in questo momento devono volere l’unione reale! Ripartiamo da qui!

Come in tutte le divisioni, è difficile andare d’accordo! Per riuscirci, bisogna mettersi intorno al problema. Tenere presente l’obiettivo comune. Disdegnare tutti gli interessi di parte (patronale e qualsiasi altra fuorché la parte dei lavoratori!).

Stare insieme significa proclamare congiuntamente gli scioperi, dove congiuntamente significa con tutti i sindacati. Anche quelli di base.

Invece Cgil. Cisl e Uil. hanno proclamato uno sciopero unitario senza interpellare nè dare preavviso per organizzarsi ai sindacati di base, che pure rappresentano il pensiero è la volontà di tanti lavoratori di questo stabilimento.

Per noi Unitario vuol dire un’altra cosa. Fare sciopero significa costruirlo, e non è stato fatto. Inoltre, due ore di sciopero per i pendolari vuol dire non volerlo far fruire a chi rimane a piedi nella zona industriale. Tra l’altro, la maggior parte dei sindacalisti che lo hanno indetto aveva preso la giornata.

Pare un modo per far scena e non disturbare il manovratore.

Congiuntamente significa chiedere un tavolo dove partecipino tutti i sindacati anche e soprattutto quelli che fino ad adesso non sono piaciuti al padrone… Forse proprio perché, portatori di un pensiero in opposizione al suo.

Ritenendo grave, scellerato e dannoso un tale comportamento, crediamo essenziale che siate voi lavoratori a pretendere una discussione congiunta e unitaria sulle sorti dei nostri posti di lavoro.

Di soluzioni e scorciatoie singole, ne conosciamo tante anche noi. Ma noi abbiamo l’ambizione di trovare una soluzione per tutti e per sempre. Qui si tratta di avere quota parte nel governare un processo di cambiamento forte. Che se non si occupa di creare un indotto è nuova occupazione collegata alla gigafactory, risulterà solo che, a fronte di una marea di licenziamenti in tutto il territorio nazionale tra fiat indotto e collegato, ci diremo contenti e fortunati perché ci hanno promesso 1000 posti di lavoro a termoli!

Lasciar fare così come fino ad ora, vorrà dire continuare a morire, e neppure troppo lentamente! Fate voi la scelta.

Noi ci siamo sempre ma dobbiamo centellinare le forze. Non possiamo dettare da soli le sorti dello stabilimento, altrimenti ci saremmo già riusciti!

Chiediamo quindi, che i percorsi di riconquista dei posti di lavoro e della continuità lavorativa sul territorio e a livello nazionale venga affrontata da questo momento in poi, in maniera davvero istituzionale ed unitaria.

Chiediamo l’istituzione immediata di due tavoli permanenti, sia di livello Comunale che Regionale, ai quali partecipino tutti i partiti, tutti i sindacati, tutte le istituzioni e la società civile, per rappresentare l’interesse dei cittadini e dei lavoratori del nostro territorio e oltre regione.

Ci sembra importante che nell’oggetto del nostro percorso di rivendicazione, sia chiaramente indicato: il ritorno al CCNL e dentro CONFINDUSTRIA; il rigetto totale della delocalizzazione dei nostri stabilimenti e delle nostre produzioni; una politica industriale chiara espressa nei numeri e nelle date; un impegno chiaro ai massimi livelli di occupazione, quelli cioè promessi da decenni e necessari per dare vita alle famiglie collegate; vorremmo che si parlasse di inquinamento eventuale di queste nuove produzioni; vorremmo che si parlasse di ammortizzatori sociali, ma anche e sopratutto di come vengono utilizzati. La Cassa di solidarietà doveva servire a dimezzare i sacrifici tra lavoratori; invece se ci sono (e ci sono!!!) persone che lavorano sempre, o che fanno addirittura straordinario, ce ne saranno altrettante che non lavorano mai (e ci sono pure quelle!!!).

Vorremmo si discutesse dei posti di lavoro da creare. E non vorremmo si facesse festa dietro a quelli persi e non rimpiazzati!

…vorremmo si parlasse di stipendi, di sicurezza, di ritmi e turni di lavoro, di part-time.

La politica, se è opportuna. deve rispondere a tutte le rappresentanze sindacali, e diventare strumento dei cittadini lavoratori. Solo allora può rispondere all’esigenza di tutelare il territorio che ha l’ambizione di governare. E diciamo tutte perché, se è grave che la Fiat (scusate ma a noi piace continuare a chiamarla così!) abbia scelto le proprie rappresentanze sindacali (il re sceglie il proprio esercito, e anche quello avversario!), ancora più grave è che continuino a farlo anche la politica e gli altri sindacati, avallando questa negazione di democrazia contro i Lavoratori che rappresentano, oltre che dare uno schiaffo al territorio!

Sul green pass, pensiamo che non può essere dato in mano al padrone, un ulteriore strumento per licenziare e discriminare. Poiché, a prescindere dal pensiero individuale pro o contro vaccino, pensiamo che il fine non sia uno screening generale della popolazione, (mica tutti quanti lavorano?!), ma la possibilità di liberarsi di altra gente che non serve!»