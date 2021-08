Gruppo De Francesco ottiene l’omologa di 2 concordati in continuità aziendale, salvi 100 posti

TERMOLI. Il gruppo De Francesco ottiene l’omologazione di due concordati in continuità aziendale con lo Studio legale Bruno & Associati.

Le due più importanti società del Gruppo De Francesco completano con successo il lungo processo di ristrutturazione aziendale, ottenendo l’omologazione dei concordati preventivi con continuità promossi presso i Tribunali di Isernia e di Chieti. Il complesso processo di risanamento aziendale, che ha consentito la conservazione di oltre 100 posti di lavoro ed il ripristino della piena operatività imprenditoriale del Gruppo, è stato integralmente curato da Bruno & Associati (noto studio legale fondato e guidato dell’avvocato Bernardo Bruno con sede a Milano in Via Monte Napoleone e storici distaccamenti a Termoli e Pescara), che unitamente ai suoi advisors ha ideato e perfezionato il piano strategico di risanamento, ottenendo l’approvazione dei creditori e l’omologazione di due distinti concordati in continuità aziendale presentati dalla De Francesco Costruzioni e dalla Cimitero San Franco.

L’azienda, che oggi riacquisisce la piena operatività di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è impegnata a promuovere un nuovo piano di sviluppo strategico, ha già in cantiere numerose opportunità di business nazionale ed internazionale, che avranno alla base un incremento degli investimenti e delle assunzioni anche nel territorio di Abruzzo e Molise. «È stata una decisione necessaria ed un percorso molto impegnativo, che oggi, soprattutto dopo il periodo pandemico, ci consente di ripartire su un mercato iper competitivo ancora più forti di prima», riferisce Franco De Francesco, amministratore del gruppo. «Sento vivamente di dover ringraziare l’avvocato Bernardo Bruno, che con gli advisors dello studio Bruno & Associati ha offerto un contributo decisivo, tanto nella fase strategica, quanto in quella operativa, permettendo di ottenere un grande doppio risultato che ci consente, oggi, di poter promuovere il mantenimento e la crescita del nostro gruppo».