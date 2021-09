"Verificheremo rassicurazioni Tavares su somministrati Sevel, rigidità porta a sciopero"

ATESSA. "Tavares ha ribadito che lostabilimento di Atessa non ridurrà la capacità produttiva. Per Sevel sono previsti investimenti per migliorare ulteriormente l'efficienza e la produttività dell'impianto. Sono affermazioni significative da noi apprezzate, che dovranno necessariamente essere verificate passo-passo nelle scelte che verranno attuatenei prossimi mesi".

Lo afferma Ferdinando Uliano, segretarionazionale della Fim Cisl, dopo l'incontro dell'ad di StellantisCarlos Tavares con i delegati della Sevel.

"Sul tema dei lavoratori somministrati, le considerazioni di Tavares non ci soddisfano - sottolinea Uliano - e ci trovano contrari. Il Ceo di Stellantis ha precisato la posizione di privilegiare i lavoratori interni, e l'utilizzo di lavoratori cassintegrati in trasferta da altri stabilimenti e non ha nessuna intenzione di cambiare posizione sui somministrati, precisando che non intende incrementare come numero. Per noi la presenza di oltre 700 somministrati di Sevel è una stortura determinata dal Decreto Dignità, quei lavoratori sono a tutti gli effetti degli 'interni' che devono essere trasformati indipendenti Sevel. Lo dicono i numeri, oggi ci sono 5650dipendenti con oltre 300.000 veicoli, nel 2016 erano oltre 6150i dipendenti con 280.000 unità prodotte. Stiamo chiedendo diripristinare una situazione che si sta trascinando da tempo.Nessuno chiede di aumentare i somministrati, semmai chiediamo diridurli aumentando gli occupati interni. Questa rigidità da parte di Stellantis sui somministrati ci porta dritto allo sciopero, invitiamo nuovamente Tavares a cambiare posizione cogliendo le istanze che i lavoratori di Sevel stanno ponendo damesi".

Uliano sollecita il governo a convocare al Mise il tavolo di Stellantis.

Fonte ANSA