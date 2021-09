Occupazione femminile: dati Eurostat e consigli per chi cerca lavoro

La situazione delineata dai dati Eurostat 2020 riguardo all’occupazione femminile nelle regioni del Sud lascia purtroppo ancora molto a desiderare: il Meridione risulta infatti in coda alla classifica europea, con oltre trenta punti di distacco dalla media degli altri Paesi. La strada da fare è quindi ancora molta, nonostante diverse aziende stiano prendendo provvedimenti in questo senso, ma può essere utile per chi cerca lavoro seguire alcuni accorgimenti al fine di aumentare le probabilità di assunzione.

Tasso inferiore alla media UE: al Sud è del 32,2%

Guardando i dati trasmessi da Eurostat e relativi all’anno 2020, profondamente segnato dalla pandemia, si può notare che il tasso di occupazione raggiunto dall’Italia è nettamente inferiore rispetto alla media europea. Nello specifico, in Europa la media di donne occupate è del 62,4%, mentre nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole si supera di poco il 30%: nel primo caso la percentuale è del 32,2%, nel secondo del 33,2%. Sono in particolare tre le regioni che totalizzano cifre alquanto scoraggianti: in Campania, Calabria e Sicilia, infatti, il tasso scende anche sotto questa media, rispettivamente con il 28,7%, il 29% e il 29,3%. Un esempio virtuoso è invece l’Emilia Romagna, sostanzialmente allineata con la media UE: in questa regione il tasso di occupazione femminile è infatti del 62%.

Donne alla ricerca di lavoro: alcuni consigli utili