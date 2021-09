Amazon a San Salvo: magazzino multipiano di 189.000 mq a basso impatto ambientale

SAN SALVO. L’edificio è stato progettato secondo i trend più innovativi in termini di sostenibilità con l’obiettivo di conseguire la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) con la valutazione “Excellent”. L’impianto di riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata degli ambienti saranno gestiti da un sistema intelligente per l’utilizzo e la manutenzione dell’immobile (BMS – Building Management System) in grado di offrire agli operatori di magazzino un ambiente di lavoro confortevole e, allo stesso tempo, capace di eliminare i consumi energetici superflui. L’edificio sarà inoltre dotato di pannelli solari e i dipendenti potranno usufruire di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e depositi per biciclette.

Amazon ha annunciato oggi l’aumento della retribuzione d’ingresso pertutti i dipendenti impiegati presso i suoi siti logistici in Italia. Negli ultimi dieci anni, l’azienda si èconfermata uno dei principali creatori di posti di lavoro del Paese con oltre 12.500 dipendenti a tempo indeterminato, offrendo opportunità professionali stabili e ben retribuite, con una retribuzioned’ingresso tra le più alte del settore e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti suAmazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni.

Con il nuovo aumento retributivo annunciato oggi, che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, la retribuzione d’ingresso per i dipendenti ammonterà a 1.680 euro lordi, l’8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL a partire dal 1° ottobre. Il sito dedicatohttps://www.aboutamazon.it/workplace/ offre una panoramica approfondita a partire dalla tipologia di ruoli offerti, all'ambiente di lavoro, passando per le opportunità di crescita professionale, dalla sicurezza alle attività a favore dei territori in cui opera.

Nei suoi oltre cinquanta siti logistici situati in tutto il Paese, Amazon offre opportunità di crescita professionale in diversi ruoli, dagli operatori di magazzino ai capi reparto, dagli ingegneri responsabili della manutenzione alle posizioni nelle risorse umane, nella sicurezza, nell'IT oltre ai team che gestiscono gli ordini dei clienti. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità comel’innovativo programma Career Choice che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali, per un importofino a € 8.000 in quattro anni.

“Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare.” ha dichiarato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations. "Siamo orgogliosi di annunciare che stiamo incrementando la retribuzione d’ingresso in tutta la nostra rete logistica. Ci impegniamo per offrire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale.

Amazon è certificata Top Employer Italia 2021, un riconoscimento attribuitole per la qualità dell'ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia. La certificazione riguarda tutte le attività di Amazon in Italia, comprese quelle legate al sito web Amazon.it, le attività logistiche, i servizi cloud di Amazon Web Services, e molto altro ancora. È stata inoltre selezionata quest’anno da Universum come uno dei "Datori di lavoro più attrattivi” in Italia. Laclassifica è stata stilata in base alle risposte di oltre 36.000 studenti provenienti da 48 atenei e Amazon ha ottenuto il 5° posto tra tutte le aziende italiane.