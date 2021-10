Trasporto urbano a Termoli, parti sociali chiedono incontro sul nuovo contratto Gtm

TERMOLI. Della firma del contratto di appalto in project financing sul Trasporto pubblico locale abbiamo già scritto, così come abbiamo riportato le dichiarazioni del vice sindaco Enzo Ferrazzano sulle novità che questa gestione porterà.

«Le scriventi organizzazioni sindacali del settore trasporti della regione Molise, sono venute a conoscenza dagli organi di stampa che la società GTM srl, dopo aver esercitato il diritto di prelazione in qualità di impresa proponente del project financing del servizio di trasporto pubblico locale, ha sottoscritto nei giorni scorsi, unitamente al Comune di Termoli, il contratto per l’affidamento decennale della nuova gestione del Tpl termolese. Come è noto, la società GTM srl, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 183 comma 15 del Codice degli appalti (DLGS 50/2016), si è conseguentemente impegnata ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario AirPullman Spa, ivi comprese le condizioni contrattuali e retributive da riservare al personale dipendente che espleterà il servizio di trasporto pubblico locale. Per tali ragioni le scriventi Segreterie Regionali chiedono preliminarmente un incontro all’Amministrazione Comunale di Termoli ovvero al Sindaco e all’assessore ai trasporti e alla Mobilità, al fine di approfondire e dirimere detti aspetti. Sicuri dell’accoglimento di questa legittima richiesta, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti».