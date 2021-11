TERMOLI. Dipendenti della Giuliani environment, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata e igiene urbana dell’Unione dei Comuni Basso Biferno, hanno manifestato a Roma, nel presidio nazionale organizzato dalle sigle sindacali di ieri.

Astensione dal lavoro ordinario per l’intera giornata in relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei Ccnl in oggetto scaduti il 30 giugno 2019 e a seguito dell’infruttuoso incontro come valutato tra le parti, relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/60 e dell’Accordo Nazionale di settore dell’1 marzo 2001.

Astensione collettiva dal lavoro per tutti i turni di lavoro con inizio nel medesimo giorno e con la garanzia dei servizi minimi previsti.

«Siamo stati al presidio a Roma a manifestare per i nostri contratti Fise, anche se nessun telegiornale o giornale ne ha parlato. Eravamo in tanti, in tutti Italia sparsi per i vari presidi. Speriamo bene».