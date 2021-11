TERMOLI. La notizia dei 1.700 lavoratori lasciati in cassa integrazione alla Sevel, di cui alcune centinaia di pendolari molisani, ha riproposto di grande attualità il tema della crisi delle forniture. La carenza di semiconduttori sta mettendo in ginocchio il settore dell’automotive, come e forse anche più del Covid.

Gli ordini ci sono, ma non sono evadibili. Se La Sevel piange, lo stabilimento Stellantis di Termoli non ride. Ci siamo recati ieri mattina nella sede della Fim-Cisl, sul Corso nazionale, dove per tre giorni, fino a oggi, c'erano le assemblee di base per l’elezione dei candidati all’assise congressuale dicembrina, operai che vanno e vengono, sessione spalmata nell’arco della settimana per evitare assembramenti, ma l’umore non è certo quello dei tempi migliori.

Proprio mentre stavamo stendendo il pezzo, peraltro, giunge pure l’ulteriore doccia fredda, con lo stop in Sevel per il terzo turno di ieri e il primo di oggi. Insomma, sempre peggio. Abbiamo interpellato il coordinatore della Rsa cislina a Rivolta del Re, Marco Laviano e il segretario regionale Riccardo Mascolo, che certo non hanno nascosto il momento di estrema difficoltà vissuto dal settore, al netto delle prospettive legate alla cosiddetta transizione ecologica e all’avvento futuro della Gigafactory di Termoli, ma ora come ora occorre portare il “pane” a casa e visti i rincari subiti sotto tante voci della spesa mensile e quotidiana delle famiglie, non è un assioma così scontato.