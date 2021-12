Sevel, Fiom Cgil: "Assenza di un piano industriale per lo stabilimento"

ATESSA. "Nelle assemblee svolte dalla Fiom Cgil in Sevel nella giornata del 2 dicembre 2021, tra gli argomenti trattati è stato affrontata la situazione e le prospettive future della più grande fabbrica d’Abruzzo.

Nel corso delle assemblee è emersa una forte preoccupazione da parte dei lavoratori e una richiesta di percorsi unitari per chiedere investimenti per lo stabilimento e per l’indotto.

Nel documento allegato gli argomenti e le proposte della Fiom Cgil in Sevel discusse con le Lavoratrici e i Lavoratori. Il documento vuole essere un contributo aperto al confronto con l’obiettivo di avviare percorsi unitari al fine di difendere il nostro territorio".

Così Alfredo Fegatelli della Fiom Cgil Chieti

Questo il documento:

L' ASSENZA DI UN PIANO INDUSTRIALE di Stellantis per i siti produttivi italiani e in particolare per lo stabilimento della SEVEL, vede la FIOM CGIL della provincia di Chieti avviare un percorso a difesa del territorio e dell’occupazione.

La presenza dello stato francese dentro il pacchetto azionario e dentro il CDA di Stellantis, non solo consente alle aziende francesi di conoscere in anticipo le scelte del Gruppo, ma anche di intervenire a difesa delle proprie realtà industriali.

Un’operazione come quella di Stellantis che ha accorpato PSA e FCA non può vedere lo stato italiano passivo.

In questi anni molte scelte fatte dai nostri governi hanno favorito chi oggi gestisce Exor. Pertanto, è arrivato il momento che queste scelte vengano ripagate. Lo Stato italiano deve entrare nel pacchetto azionario di Stellantis e poter sedere nel CDA, in modo da avere una pari dignità all’interno di un gruppo che ha coinvolto, in modo particolare, due nazioni e due storie legate all’automotive.

La FIOM CGIL della provincia di Chieti, preoccupata per il futuro di migliaia di Lavoratrici e Lavoratori, ritiene prioritario e non rinviabile affrontare la situazione dell’automotive nella nostra provincia così come in Italia.

La scelta di PSA, confermata da Stellantis, di avviare un nuovo sito produttivo a Gliwice in Polonia, per realizzare furgoni con gli stessi marchi presenti oggi in SEVEL, apre un nuovo scenario che pone dei forti interrogativi sul futuro del più grande stabilimento abruzzese e dell’indotto ad esso collegato.

La SEVEL e l’indotto non sono solo un patrimonio manifatturiero, ma sono parte fondamentale del PIL e dell’esportazione della Regione Abruzzo, la quale deve avere come primo punto nella propria agenda politica il futuro della Val di Sangro.

Stellantis, grazie anche alle opportunità che mette a disposizione il governo polacco attraverso la ZES, ha realizzato a Gliwice uno stabilimento moderno e altamente automatizzato che attraverso linee di montaggio modulari potrà realizzare ogni tipologia di furgone.

LA SCELTA INIZIALE di investire in Polonia a causa del raggiungimento della massima capacità produttiva dello stabilimento SEVEL, in realtà si sta trasformando in una scelta strategica per il gruppo.Infatti, a partire dal 2022 nello stabilimento di Gliwice sarà possibile realizzare ogni tipo di furgone, compreso l’elettrico.

LA “SMENTITA” della scelta iniziale operata da Stellantis è data dalle operazioni messe in atto da parte del gruppo per convincere molti fornitori italiani ad andare ad investire in Polonia, in modo da replicare un sistema analogo a quello presente in Val di Sangro.

Ovviamente questa operazione vede l'appoggio di molti fornitori, i quali sfruttando le opportunità della ZES polacca, potranno realizzare stabilimenti con tecnologia di ultima generazione, costruendo un sistema integrato altamente moderno, automatizzato ed efficiente.

PER LA GRAVITA' della situazione che potrebbe determinarsi, la FIOM CGIL della provincia di Chieti, dopo aver fatto vari tentativi per cercare un percorso unitario, prende atto della differenza di posizioni manifestate dalle altre OO.SS e ritiene non più rinviabile costruire un percorso che porti al centro dell’agenda politica locale e nazionale, il futuro della Val di Sangro a partire dalla fabbrica che in questi anni ha garantito uno sviluppo per tutta la regione Abruzzo. Resta aperto l'invito alla partecipazione della costruzione del percorso a tutte le forze coinvolte, OO.SS comprese, e a mettere da parte situazioni che possono generare divisioni ponendo al primo posto l'interesse dei lavoratori e dell'occupazione.

Questa strategia di Stellantis aprirà sicuramente un problema di competitività tra le aziende del nostro territorio con macchinari datati, e quelle del moderno sito polacco. Questo scenario ci vedrà fortemente svantaggiati tecnologicamente e qualitativamente.

Se Stellantis non deciderà di investire sullo stabilimento della Sevel per poter realizzare furgoni di nuova generazione è chiaro che i furgoni prodotti in Polonia saranno sottrattivi ai volumi dello stabilimento di Atessa. Di conseguenza si aprirà un percorso che vedrà il nostro territorio perdere produzione e competitività con ripercussioni serie sull’occupazione.

LE LAVORATRICI E I LAVORATORI dello stabilimento dei record oggi hanno bisogno di risposte chiare e soprattutto, visto la professionalità dimostrata, di certezze per il loro futuro.

Oggi, anche a causa della difficoltà di reperire componenti elettronici, stiamo assistendo ad una importante diminuzione degli occupati in Sevel. Immaginiamo cosa potrà accadere in un futuro prossimo se si dovesse avviare una competizione con la Polonia.

La FIOM CGIL della provincia di Chieti, ritiene fondamentale che Stellantis presenti un piano di investimenti che consenta di mantenere competitivo lo stabilimento della SEVEL, e non più prorogabile una discussione sul suo futuro e su quello dell’indotto. Per questo è necessario il coinvolgimento di tutto il nostro territorio, a partire dalla politica locale e quella regionale.

Lo sforzo prodotto dai sindaci della Vallata che chiedono di migliorare o realizzare nuove infrastrutture è importante, ma non sufficiente. Attraverso la Regione Abruzzo, bisogna individuare strumenti che consentano all’indotto di poter effettuare investimenti, per ammodernarsi e diversificarsi mantenendo l’occupazione e riqualificandola attraverso una formazione capace di rispondere alle richieste del nuovo mercato che si sta delineando per il futuro.

La FIOM CGIL della provincia di Chieti chiede alle istituzioni locali di intervenire presso il Governo, per sapere di cosa Stellantis ha bisogno per investire nello stabilimento Sevel in modo da renderlo più moderno per realizzare un furgone di ultima generazione.

Solo attraverso un investimento adeguato i lavoratori della Sevel e dell’indotto potranno continuare a contribuire in modo determinate al PIL della Regione Abruzzo, così come avvenuto fino ad oggi.

Per la FIOM CGIL della provincia di Chieti, un primo segnale che dimostri la volontà di Stellantis di valorizzare lo stabilimento di Atessa è quello di avviare una contrattazione che preveda la stabilizzazione dei giovani precari, anche attraverso strumenti come il contratto di espansione o percorsi similari, che consentano l’aggancio alla pensione dei lavoratori più anziani. Così facendo, si permetterebbe un cambio mix che tiene in considerazione i somministrati e gli staff leasing oggi presenti in fabbrica e la possibilità di reintegrare quei lavoratori precari rimandati a casa. Una Contrattazione che affronti anche il problema delle professionalità e dell’omogeneizzazione dei trattamenti economici tra i turni, in previsione di una futura turnazione superiore ai 15 turni.

Oggi le Lavoratrici e i Lavoratori della Sevel e dell’indotto hanno il diritto di avere delle risposte certe sul loro futuro".