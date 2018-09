Vigili urbani stagionali prorogati di un altro mese a Termoli

TERMOLI. L’amministrazione Sbrocca proroga il contratto dei Vigili urbani stagionali di un altro mese.

Ecco il provvedimento.

«Vista la determina dirigenziale n. 1401 del 01/08/2018, con la quale si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa per n. 11 vigili stagionali con decorrenza 04/08/2018, per un mese e quindi fino al 03/09/2018; Considerato che questo Comune è caratterizzato da considerevoli mutamenti demografici in particolare durante i mesi estivi e dalla presenza sul proprio territorio di importanti infrastrutture turistiche e di un rilevante numero di strutture ricettive; visto che l'afflusso dei turisti interessa anche il mese di settembre e che pertanto, risulta necessario procedere alla proroga per un altro mese quale rimedio necessario per ampliare la copertura di servizi e compiti istituzionali».

Questa la scelta compiuta dalla giunta del Comune di Termoli a fine agosto e pubblicata di recente. L’esecutivo ha considerato i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e ha proposto di autorizzare il dirigente del settore personale a prorogare per il periodo 04/09/2018 – 03/10/2018, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, i contratti stipulati in con 11 vigili stagionali di cui all'elenco depositato all'ufficio personale.