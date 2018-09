Settembre lo dimostra: allungare la stagione turistica si può

TERMOLI. Lamentele degli operatori balneari sul mese di agosto e i dati ufficiali hanno mostrato quanto abbia inciso il sisma, tra paura e allarmismo, sulla stagione turistica 2018 nel volgere del suo periodo clou.

Fortunatamente, settembre non si sta rivelando un mese inutile dal punto di vista turistico.

«Erano anni che non avevamo un mese di settembre così caldo e pieno di turisti». Il titolare della Cala Sveva, Fabrizio Vincitorio, a cavallo del terzo fine settimana di settembre ha offerto uno squarcio di positività dopo il complicato mese di agosto, che lanciato verso numeri record è stato traumaticamente interrotto dal sisma e dal maltempo nella parte centrale e turisticamente più appetibile. Il weekend ha registrato numeri consistenti, sia per la presenza sulla costa e nelle stazioni balneari, sia per gli imbarchi alle Isole Tremiti. Il bel tempo e le temperature ancora alte hanno convinto in tanti a raggiungere le spiagge molisane.

Molti sub si sono recati in porto a Termoli per salpare alla volta delle Isole Tremiti. In 500 sono partiti sulle tre imbarcazioni presenti nello scalo termolese, distante 24 miglia dal porticciolo di San Domino, la principale isola delle Diomedee. Sono ancorate al porto per il trasporto passeggeri la motonave merci e passeggeri 'Isola di Capraia', l'imbarcazione veloce 'Tremiti Jet' e la 'Princess'. Identico scenario, ribadiamo, sull’arenile, dove ancora sono molti gli ombrelloni presenti e che ieri erano quasi tutti gremiti.