TERMOLI. Ultimi giorni prima del grande rientro in mare aperto per la flottiglia peschereccia. L’attività di pesca da San Benedetto del Tronto a Bari è ferma dallo scorso 13 agosto, anche se in realtà i natanti agli ormeggi sono stati ancorati nella notte del giovedì precedente.

Domenica intorno alla mezzanotte si ritorna in mare aperto per riprendere a pescare e di conseguenza riportare sulle tavole dei cittadini il buon prodotto ittico fresco dell’Adriatico centrale.

Un po' di malcontento serpeggia ancora nella marineria per queste fermate soprattutto riguardanti i ritardi dei pagamenti dei fermi biologici scorsi.