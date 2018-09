TERMOLI. Finalmente! I pescherecci che obbligatoriamente hanno dovuto ancorarsi agli ormeggi per ben 6 settimane, nel cuore della stagione estiva, nella tarda serata di ieri, a cavallo della mezzanotte, sono tornati in mare.

Febbrili i preparativi da parte di armatori ed equipaggi dei natanti che hanno lasciato il bacino marittimo del porto di Termoli uno alla volta, come in una processione notturna in fila indiana.

Ricordiamo che fino a dicembre, per dieci settimane, dovranno osservare un turno di stop settimanale, per cui le giornate di attività ittica in alto mare saranno 3 e non 4, ma la pausa è a loro discrezione e sarà programmata anche tenendo conto delle condizioni meteo marine.

La partenza della flottiglia è stata seguita anche da diverse persone che si sono assiepate sulla sommità della scala a chiocciola che da piazza Bisceglie conduce al porto stesso.